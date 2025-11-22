Пішов із життя Лесик, співак і співзасновник гурту «DZIDZO»

У віці 58 років помер музикант та співзасновник гурту DZIDZIO Олег Турко, відомий як Лесик.

Про це 22 листопада повідомили його син та журналістка Марія Панчишин.

«Наш Лесик Турко помер. Поки не маю сил нічого більше написати», — написала Марія Панчишин.

Син музиканта повідомив, що подробиці щодо похорону будуть відомі пізніше.

Торік у грудні Марія Панчишин повідомляла, що під час концерту у Львові у музиканта Олега Турка раптово зупинилося серце. Тоді він перебував у важкому стані в лікарні.

За пів року його дружина Ірина Турко в інтерв’ю виданню «Високий замок» заявила, що музиканта могли отруїти.

«Це був намішаний коктейль із препаратів, не сумісних із життям. Наступного дня в реанімації Олег пошепки намагався нам щось сказати. На моє запитання, чи вживав спиртне, заперечив. Дійсно, у крові алкоголю не було», — розповідала вона.

Протягом останнього року артист переніс дві операції та клінічну смерть: у травні 2024 року відбулося перше хірургічне втручання, у грудні того ж року серце виконавця зупинилося просто під час концерту, а ще через пів року він знову опинився в лікарні зі стенозом аортального клапана.