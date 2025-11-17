Метро Києва може зупинитись: експерти не виключають повної зупинки електротранспорту

У разі посилення російських повітряних атак на українську енергетику, експерти не виключають можливості повної зупинки роботи електротранспорту, включно з Київським метрополітеном, тролейбусами та трамваями. Хоча наразі столиця оговтується після попередніх ударів, критичний дефіцит електроенергії може змусити владу піти на такий крок.

Два типи відключень: пошкодження мереж та дефіцит генерації

Інженер-енергетик, співзасновник ГО «Пасажири Києва» В’ячеслав Скриль пояснює, що проблеми з електротранспортом виникають із двох різних причин.

Фізичне пошкодження мережі або підстанцій, коли їх неможливо заживити. Це стосується мереж для житлових будинків, трамваїв, тролейбусів та метро. Дефіцит генерації електроенергії, коли мережа ціла, але немає чим її виробити.

Він зазначає, що проблеми, які виникали в Києві після попередніх обстрілів, були пов'язані саме з пошкодженням мереж. Після ремонту мереж наземний електротранспорт швидко відновлював роботу, навіть з урахуванням дефіциту електроенергії в країні.

Умови можливої зупинки електротранспорту

Експерт наголошує, що наразі тягові підстанції у Києві заживлюють першочергово, і вони не страждають від помірного дефіциту.

Однак, якщо ситуація з дефіцитом електроенергії стане критичною (наприклад, коли екстрені відключення не покриватимуть потреби), міська влада та енергетичні підприємства можуть ухвалити рішення про скорочення роботи або повне закриття електротранспорту.

«Якщо буде дуже великий дефіцит електроенергії, то на рівні міста, енергетичних підприємств, може бути ухвалено рішення про скорочення роботи електротранспорту або й взагалі його закриття», – пояснює В’ячеслав Скриль.

Він додає, що подібна ситуація вже була у Києві у 2022 році, коли попри відсутність гострої потреби, було ухвалено політичне рішення про зупинку електротранспорту.

Проблеми в метро

Хоча Київський метрополітен вважається найбільш пріоритетним видом транспорту для столичної влади і його роботу намагаються підтримувати максимально довго, він також залишається в зоні ризику.

Нещодавні короткочасні зникнення світла на деяких станціях (як-от на «Політехнічному інституті») В’ячеслав Скриль пояснює аваріями, перенавантаженням або пошкодженням обладнання електромереж, від яких живиться підземка, а не дефіцитом. Ці вимкнення зазвичай короткострокові, поки станцію не переведуть на резервну схему.

Експерт попереджає, що метрополітен «зв’язаний» в одну електричну мережу, і якщо обстрілами буде занадто пошкоджено міські мережі на поверхні, система резервування зможе підтримувати лише мінімальний рух. При настанні критичного дефіциту електроенергії метрополітену загрожує скорочення роботи або повне закриття.