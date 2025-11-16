Ті, хто хоче підвищення тарифу на проїзд у київському метро, можуть підписати відповідну петицію

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом підвищити тариф на проїзд у Київському метрополітені до 15 грн не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 16 вересня і станом на 16 листопада вона набрала лише 254 голоси із 6 тис. необхідних.

"Звертаюся до міської влади з пропозицією щодо підвищення тарифу на проїзд у київському метрополітені до 15 гривень. Це підвищення є необхідним для забезпечення сталого функціонування метрополітену, а також для забезпечення подальшого розвитку та модернізації цієї важливої частини міського транспорту", - йшлося у петиції.

На думку автора петиції, таке підвищення потрібне через: зростання витрат на енергоресурси; необхідність підвищення зарплат працівникам; потребу оновлення рухомого складу; розвиток метрополітену та будівництво нових ліній.

На сьогодні ціна однієї поїздки в київському метро становить 8 грн, а придбавши проїзний на 50 поїздок, вартість однієї поїздки знижується до 6,50 грн.

Як повідомлялося, із 1 січня 2022 року у Києві планували підвищити вартість проїзду у громадському транспорті до 20 грн, а для власників картки киянина - до 12 грн.

У кінці 2021 року мер Києва Віталій Кличко запевнив, що вартість проїзду у міському громадському транспорті не підвищуватиметься до кінця опалювального сезону.

У 2023 році у міській владі Києва заявили, що не збираються підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни.

У вересні 2025 року мер Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто зараз шукає можливості, щоб не підвищувати ціни на проїзд.