Умєров повернувся до України, а Зеленський нібито відмовляється розлучатися з Єрмаком, - депутат

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") з посиланням на власні джерела стверджує, що президент України Володимир Зеленський нібито ухвалив рішення не звільняти з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Президент прийняв рішення НЕ звільняти Єрмака. Його буде залишати і йти в контратаку на всіх, хто був долучений до МіндічГейту. Зараз про це оголосять і почнуть знову атаку з "російським слідом", - написав Железняк в телеграм у четвер ввечері.

"Далі ми очікуємо потужну контратаку вже проти всіх, хто хоч якось був задіяний в розслідуванні. Переконаний, якийсь юридичний треш, щоб повністю зупинити будь-яке розповсюдження інформації і розслідування", - вважає він.

Крім того, з посиланням на неназвані джерела Железняк повідомив, що секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров повернувся до України.

Згодом речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян підтвердила, що її шеф повернувся в Україну з відрядження.

17 листопада видання Clash Report повідомило, що Умєров нібито відмовився повертатися до України і нібито особисто повідомив президента України Володимира Зеленського про своє рішення, але в Офісі президента України та Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували цю інформацію.

19 листопада Верховна Рада за пропозицією позафракційної народної депутатки Марʼяни Безуглої викликала Умєрова, який раніше обіймав посаду міністра оборони, для доповіді у зв’язку з корупційним розслідуванням в енергетичній сфері та як наслідок відставки двох міністрів.

Також повідомлялося, що на плівках Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про корупційний скандал в "Енергоатомі" нібито за псевдонімом "Алі-Баба" може стояти Єрмак.

Після цього народний депутат Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") виступив з заявою, що Єрмак має піти у відставку, і у фракції нібито лунає багато відповідних розмов. При цьому він підкреслив, що кадрове рішення щодо Єрмака ухвалює глава держави. "Я не вимагав у президента відставки Андрія Єрмака, але я вважаю, що відставка пана Єрмака в цьому випадку точно збила б оцей певний ажіотаж навколо уряду, тому що не секрет, що уряд формувався здебільшого після того, як були схвалені певні кандидатури в Офісі президента", - сказав Веніславський в етері Радіо Свобода (програма Свобода Live) минулого вівторка.

Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що на "плівках" фігурує особа "Алі-Баба", котра керує нарадами з правоохоронцями й дає завдання проти НАБУ і САП.