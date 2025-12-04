﻿
Стало відомо, коли Верховна Рада призначить нових очільників Мін’юсту та Міненерго

Верховна Рада України планує розглянути питання про призначення міністрів енергетики та юстиції не раніше, ніж через два тижні, оскільки кадрові питання наразі не стоять на порядку денному. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

"Попри те, що начебто Раду розблокували, то досі залишаються вакантні 2 посади. Навіть 3. І будуть такими, як мінімум до середини грудня. Поки кадрових питань точно не голосують", — написав Железняк.

За його словами, наразі є два кандидати на посаду очільника Міністерства юстиції: народний депутат Денис Маслов та заступниця голови Офісу Президента Ірина Мудра. При цьому парламентар зазначив, що "поки не зрозуміло, що з голосами". Фракція "Слуга народу" раніше пропонувала на цю посаду кандидатуру Дениса Маслова.

Щодо посади міністра енергетики, то, за словами Железняка, остаточного кандидата поки немає. Серед можливих претендентів він назвав голову комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, який, як стверджує нардеп, "не дуже хоче" обіймати цю посаду.

Також Железняк згадав, що вже півтора року вакантна посада голови Фонду державного майна, і наразі активно обговорюється кандидатура голови економічного комітету Дмитра Наталухи.

"Але всі кадри будуть через 2 тижня тільки. Напевно навіть більше, тому що скоро Кулебу треба буде терміново міняти", — додав нардеп.

