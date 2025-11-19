Президент України Володимир Зеленський під час свого перебування в Туреччині 19 листопада не мав зустрічі з спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Про це Радіо Свобода повідомило дипломатичне джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Зранку 19 листопада голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомляючи про прибуття до Туреччини в складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським, написав, що «всі заплановані зустрічі відбуваються вчасно та в продуктивній робочій атмосфері».

«Я постійно спілкуюся з представниками адміністрації президента США, включно зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом. Разом із нашими американськими партнерами ми працюємо над тим, щоб припинити війну Росії проти України та забезпечити справедливий і міцний мир», – написав високопосадовець, не вказавши прямо, чи планувалася зустріч із представником Трампа.

Видання Axios 18 листопада писало, що Віткофф мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але відклав свою поїздку, про це повідомили українські та американські чиновники.

Спецпосланець Трампа обговорив план із очільником РНБО Рустемом Умеровим на зустрічі на початку цього тижня в Маямі, підтвердив Axios український чиновник, зазначивши, що Києву відомо, що «американці над чимось працюють».

Президент Володимир Зеленський у жовтні заявив, що Україна підтримує припинення вогню і готова до дипломатії, але не за умови, що українські військові мають «залишити певні райони, подарувавши агресору нашу землю».

Своєю чергою джерела Axios повідомляють, що 28 пунктів плану поділяються на чотири загальні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною.