Чехія передасть Україні нові ракети, що здатні бити по Москві

Чеська компанія LPP розробила нову далекобійну крилату ракету Narwhal, яка наразі проходить випробування. Для завершального етапу тестувань їх планують передати Україні для перевірки у бойових умовах проти росіян.

Як повідомляє видання Aktualne, перше бойове застосування Narwhal заплановане на січень-лютий 2026 року. Після цього вже у березні планується розгортання серійного виробництва в Чехії.

Аналітики Defense Express зазначають, що ракета Narwhal здатна завдавати ударів на дальність до 680 км, чого достатньо, щоб дістати до Москви та бази стратегічних бомбардувальників Енгельс.

Швидкість ракети становить до 750 км/год, а її 120-кілограмової бойової частини достатньо для ураження широкого спектра цілей. Для порівняння, бойова частина російського дрона-камікадзе "Шахед" становить 50-90 кг.

Крім стандартної GPS та, ймовірно, інерційної системи, ракета має ще й візуальну навігацію. Ця особливість дозволяє їй діяти навіть в умовах активної роботи систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та відсутності сигналу GPS.