﻿
Війна

Чехія передасть Україні нові ракети, що здатні бити по Москві

Чехія передасть Україні нові ракети, що здатні бити по Москві

Чеська компанія LPP розробила нову далекобійну крилату ракету Narwhal, яка наразі проходить випробування. Для завершального етапу тестувань їх планують передати Україні для перевірки у бойових умовах проти росіян.

Як повідомляє видання Aktualne, перше бойове застосування Narwhal заплановане на січень-лютий 2026 року. Після цього вже у березні планується розгортання серійного виробництва в Чехії.

Аналітики Defense Express зазначають, що ракета Narwhal здатна завдавати ударів на дальність до 680 км, чого достатньо, щоб дістати до Москви та бази стратегічних бомбардувальників Енгельс.

Швидкість ракети становить до 750 км/год, а її 120-кілограмової бойової частини достатньо для ураження широкого спектра цілей. Для порівняння, бойова частина російського дрона-камікадзе "Шахед" становить 50-90 кг.

Крім стандартної GPS та, ймовірно, інерційної системи, ракета має ще й візуальну навігацію. Ця особливість дозволяє їй діяти навіть в умовах активної роботи систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та відсутності сигналу GPS.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаЧехіяракетикрилаті ракетиNarwhal
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Мінус 400 тис. тонн газу на рік: СБУ знищила термінал «Мактрен-Нафта» в порту Темрюк
Війна 09.12.2025 12:27:30
Мінус 400 тис. тонн газу на рік: СБУ знищила термінал «Мактрен-Нафта» в порту Темрюк
Читати
Країни G7 підтримали використання заморожених активів РФ для репарацій Україні
Свiт 09.12.2025 12:07:18
Країни G7 підтримали використання заморожених активів РФ для репарацій Україні
Читати
Зима століття: синоптики пророкують екстремальні морози
Суспiльство 09.12.2025 11:52:24
Зима століття: синоптики пророкують екстремальні морози
Читати

Популярнi статтi