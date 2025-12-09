﻿
Війна

Російські терористи скинули на Краматорськ 250-кілограмову авіабомбу

Ввечері 8 грудня російські окупаційні війська завдали авіаудару по Краматорську Донецької області, використавши 250-кілограмову авіабомбу КАБ-250. Бомба впала поруч із двоповерховим багатоквартирним будинком, спричинивши значні руйнування. Внаслідок атаки постраждали четверо мирних жителів: чоловік 1980 року народження, жінка 1985 року народження та двоє дітей 2017 і 2019 років народження. Стан постраждалих наразі уточнюється, повідомила Краматорська міськрада.
Окрім цього, бомба пошкодила не менше п’яти багатоповерхових будинків у районі падіння. Цей авіаудар ще раз підтверджує цілеспрямовану тактику терору РФ проти мирного населення. Місцева влада нагадує жителям про необхідність слідкувати за повідомленнями про повітряну тривогу та дотримуватися заходів безпеки
Як повідомляло раніше ForUa, на східному напрямку загинув український льотчик винищувача Су-27.
 

 

 

