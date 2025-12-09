Російські терористи скинули на Краматорськ 250-кілограмову авіабомбу

Ввечері 8 грудня російські окупаційні війська завдали авіаудару по Краматорську Донецької області, використавши 250-кілограмову авіабомбу КАБ-250. Бомба впала поруч із двоповерховим багатоквартирним будинком, спричинивши значні руйнування. Внаслідок атаки постраждали четверо мирних жителів: чоловік 1980 року народження, жінка 1985 року народження та двоє дітей 2017 і 2019 років народження. Стан постраждалих наразі уточнюється, повідомила Краматорська міськрада.

Окрім цього, бомба пошкодила не менше п’яти багатоповерхових будинків у районі падіння. Цей авіаудар ще раз підтверджує цілеспрямовану тактику терору РФ проти мирного населення. Місцева влада нагадує жителям про необхідність слідкувати за повідомленнями про повітряну тривогу та дотримуватися заходів безпеки

