Бельгія передала Києву 16 мобільних котелень для захисту медзакладів узимку

Бельгія передала 16 мобільних котелень вартістю понад EUR4,8 млн для медзакладів Києва за рахунок бюджету програми BE-Relieve Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel.
Як повідомляє агентство Enabel на своїй сторінці у Facebook, котельні слугуватимуть резервним джерелом тепла в разі атак рашистів на енергетичну інфраструктуру та інших аварійних ситуацій.
Пересувні котельні були виготовлені в Україні на Броварськосу заводі котельного устаткування "Арденз" і "Євротехенерго".
Тестовий запуск першої котельні відбувся в одній із лікарень Києва.
Раніше Enabel також передавали генератори для 35 київських закладів освіти.Автор: Богдан Моримух