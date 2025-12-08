﻿
Енергетика

Бельгія передала Києву 16 мобільних котелень для захисту медзакладів узимку

Бельгія передала 16 мобільних котелень вартістю понад EUR4,8 млн для медзакладів Києва за рахунок бюджету програми BE-Relieve Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel.

Як повідомляє агентство Enabel на своїй сторінці у Facebook, котельні слугуватимуть резервним джерелом тепла в разі атак рашистів на енергетичну інфраструктуру та інших аварійних ситуацій.

Пересувні котельні були виготовлені в Україні на Броварськосу заводі котельного устаткування "Арденз" і "Євротехенерго".

Тестовий запуск першої котельні відбувся в одній із лікарень Києва.

Раніше Enabel також передавали генератори для 35 київських закладів освіти.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КиївкотельніБельгіямедзаклади
