Ворог намагається розхитати країну емоційним тиском і підставними акціями

Російські спецслужби готують низку провокацій під виглядом «мирних протестів», аби розхитати ситуацію всередині України. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його інформацією, у фокусі противника — великі міста півдня та сходу, зокрема Одеса, Дніпро, Харків і Миколаїв, а також Київ. Саме там російська агентура може намагатися організовувати акції, подаючи їх як нібито стихійний громадський протест.

Лубінець наголошує, що Кремль планує маніпулювати людським горем, залучаючи на матеріальній основі передусім жінок — матерів військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

«Ворог розраховує, що емоційна складова та людська трагедія створять потрібний фон, медійність і суспільний резонанс», — зазначив омбудсмен.

За його словами, ці спроби — елемент ширшої стратегії Росії щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та тиску на українське керівництво, особливо на тлі активних консультацій між Україною та США щодо можливих умов припинення війни.

Лубінець закликав українців бути пильними й не дозволити Кремлю використати родинний біль як інструмент інформаційної війни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що мирні переговори залишаються складними через відсутність спільної позиції сторін щодо майбутнього Донбасу. Україна також вимагає дієвих гарантій безпеки, які унеможливлять нові вторгнення Росії.