Зараз сторони більше розуміють, що працювати потрібно в тиші, - Кремль

РФ розраховує отримати інформацію про результати переговорної роботи США та України щодо мирного врегулювання російської агресії.

"Ми не знаємо точно, які там розбіжності в думках. Для нас важливо – ви ж знаєте, що була проведена ґрунтовна робота в Москві на зустрічі Путіна з Стівом Віткоффом і Кушнером, і потім вже Віткофф і Кушнер працювали на основі тих результатів, яких досягли в Москві, з делегацією українських переговірників на чолі з Умеровим – ось зараз нам важливо розуміти, які підсумки цієї роботи", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.



За його словами, зараз сторони більше розуміють, що працювати потрібно в тиші, повідомляє "Українська правда".



"Подібні роботи не можуть вестися абсолютно публічно. Це неконструктивно і головне, що це не дає досягти результату. Тому розраховуємо таку інформацію отримати і тоді буде зрозуміло", - підсумував Пєсков.

Фото: aa.com.tr.