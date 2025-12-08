Рідкісний шедевр XVIII століття: у Києво-Печерській лаврі показали приховану ікону

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» відбулася камерна виставка, центральним експонатом якої стала унікальна ікона «Святий Миколай Чудотворець» другої третини XVIII століття.

Ця подія є значною для культурного життя столиці, адже надає відвідувачам рідкісну нагоду побачити святиню, що зазвичай перебуває у закритих фондосховищах. Експонат є цінним зразком українського іконопису періоду бароко.

Виставка проходить у корпусі №3, нульова секція «Чернечих келій».

Експозиція триватиме до 31 грудня.