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Суспiльство

Киянин намагався вивезти з України стародавню ікону

Киянин намагався вивезти з України стародавню ікону

У пункті пропуску «Ужгород» військовослужбовці Чопського загону завадили спробі незаконного переміщення через державний кордон старовинної ікони, яка може становити історичну або культурну цінність.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Під час огляду мікроавтобуса «Mercedes» чеської реєстрації, яким до Словаччини прямував 68-річний житель Києва, правоохоронці знайшли предмет старовини. Дерев'яна ікона «Божа Матір Володимирська» знаходилася у салоні автомобіля серед речей чоловіка. Вона була засклена та обрамлена сучасною рамкою», – йдеться у повідомленні. 

Наразі ікону вилучено встановленим порядком співробітниками митниці. Її художню та історичну цінність визначать експерти.

Теги:

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