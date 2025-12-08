25 людей згоріли в нічному клубі на Гоа

У популярному нічному клубі «Берч» у прибережному регіоні Індії Гоа сталася пожежа, унаслідок якої загинули 25 людей. Інцидент стався неподалік від популярного пляжу, де перебували туристи, які прийшли послухати ді-джея з Боллівуду. Серед загиблих — сім’я з чотирьох осіб із Делі та 21 співробітник клубу, повідомляє BBC.

Спочатку вважалось, що пожежу спричинив вибух газового балона на кухні, але головний міністр регіону Прамод Савант спростував цю версію. За його словами, причиною трагедії стали пуски феєрверків у приміщенні.

Чотирьох осіб заарештовано, серед них менеджер клубу, а також виданий ордер на арешт власника закладу. Троє загиблих померли від опіків, а більшість — від задухи. Шість постраждалих перебувають у стабільному стані в лікарні.

Розслідування причин пожежі триває, а повний звіт очікується протягом тижня. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав трагедію «глибоко сумною подією».

