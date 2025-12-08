﻿
У Фастові збудують новий вокзал

У Фастові повністю демонтують пошкоджений ворожим обстрілом залізничний вокзал та збудують новий.

"За результатами засідання штабу ліквідації наслідків ворожої атаки під головуванням керівника "Укрзалізниці" Олександра Перцовського ухвалено рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу у Фастові. Проєкт пройде процедуру публічних обговорень – до роботи над ним обов'язково будуть долучені мешканці громади", - повідомив мер Фастова Михайло Нетяжук.

На час будівництва нового вокзалу на пероні планується встановити тимчасову модульну конструкцію. Зараз для обігріву пасажирів та організації зони очікування встановлено намет.

Після обстрілу через станцію вже почали курсувати пасажирські потяги далекого сполучення. Надалі заплановані роботи з часткового відновлення приміських пасажирських перевезень.

"Залізничники роблять усе можливе, щоб із понеділка сполучення з Києвом працювало у звичному режимі", – сказав він.

Фото: Нацполіція.

 Автор: Галина Роюк

