У Києві запрацюють резиденції Святого Миколая (адреси)

У столиці починають свою роботу резиденції Святого Миколая, де діти та дорослі зможуть зустрітися з улюбленим новорічним персонажем. Вже відомі адреси та графіки роботи трьох локацій.

Головна резиденція традиційно розташована у «Мамаєвій Слободі» на вулиці Михайла Донця, 2. Вона прийматиме відвідувачів найдовше:

З 22 листопада 2025-го до 6 січня 2026 року.

Ще одна резиденція відкриється у Великій лаврській дзвіниці, що на вулиці Лаврській, 9. Вона працюватиме лише у вихідні дні грудня:

З 1 до 25 грудня, щосуботи та щонеділі.

Також зустрітися зі Святим Миколаєм можна буде у Музеї просто неба на вулиці Академіка Тронька, 1. Ця локація буде відкритою протягом перших трьох тижнів грудня: