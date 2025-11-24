﻿
Столиця

У Києві запрацюють резиденції Святого Миколая (адреси)

У Києві запрацюють резиденції Святого Миколая (адреси)

У столиці починають свою роботу резиденції Святого Миколая, де діти та дорослі зможуть зустрітися з улюбленим новорічним персонажем. Вже відомі адреси та графіки роботи трьох локацій.

Головна резиденція традиційно розташована у «Мамаєвій Слободі» на вулиці Михайла Донця, 2. Вона прийматиме відвідувачів найдовше:

  • З 22 листопада 2025-го до 6 січня 2026 року.

Ще одна резиденція відкриється у Великій лаврській дзвіниці, що на вулиці Лаврській, 9. Вона працюватиме лише у вихідні дні грудня:

  • З 1 до 25 грудня, щосуботи та щонеділі.

Також зустрітися зі Святим Миколаєм можна буде у Музеї просто неба на вулиці Академіка Тронька, 1. Ця локація буде відкритою протягом перших трьох тижнів грудня:

  • З 4 до 21 грудня.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївсвятоСвятий Миколайрезиденція
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Український сумоїст став тріумфатором на Кубку імператора у Японії
Спорт 23.11.2025 17:57:15
Український сумоїст став тріумфатором на Кубку імператора у Японії
Читати
Сили оборони утримують центр Покровська й знищують ворога на міських рубежах
Війна 23.11.2025 17:28:29
Сили оборони утримують центр Покровська й знищують ворога на міських рубежах
Читати
Стармер і Макрон 25 листопада скликають "Коаліцію охочих": обговорять дії щодо України
Свiт 23.11.2025 16:59:05
Стармер і Макрон 25 листопада скликають "Коаліцію охочих": обговорять дії щодо України
Читати

Популярнi статтi