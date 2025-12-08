﻿
Дайджест

РФ демонструє найвищі темпи наступу за роки війни, — The Telegraph

Російські війська демонструють найвищі темпи просування в Україні за останні роки війни, оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут. Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на аналіз британського видання.

У листопаді російські війська просунулися на 322 квадратні кілометри, що вдвічі перевищує показник жовтня і майже відповідає максимальним темпам наступу з 2022 року.

За даними видання, на сході російська армія посилює тиск на район Сіверська та Слов'янський напрямок.

Журналісти The Telegraph зазначають, що це відбувається на тлі затримки з наданням військової допомоги Україні від західних партнерів.

 Автор: Галина Роюк

Росіявійназахоплення територій
