﻿
Надзвичайні події

На Київщині літня жінка спалила сина живцем через зловживання ним алкоголем

На Київщині літня жінка спалила сина живцем через зловживання ним алкоголем

На Київщині засудили жінку до 14 років ув’язнення, яка спалила свого сина живцем. Про це повідомляє поліція Київської області.

У поліції розповіли, що у Білій Церкві 60-річна жанка вирішила помститися власному сину за схильність до алкогольних напоїв та хотіла позбавила його життя.

Про подію, яка трапилась 12 червня 2024 року до поліції повідомили медики. З лікарні заявили, що в одній з квартир сталась пожежа, внаслідок якої 37-річний чоловік отримав опіки всього тіла.

Правоохоронці зʼясували, що матір прийшла до кімнати, де відпочивав її син та через помсту облила його легкозаймистою сумішшю і кинула підпалений сірник. Одяг чоловіка почав горіти, він прокинувся від болю та впав на підлогу. На крики допомоги прийшла сусідка та допомогла загасити постраждалого. Згодом медики діагностували у нього 86% опіків всього тіла різного ступеня. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Затриману на місці літню жінку доправили до ізолятора тимчасового тримання, де їй було повідомлено про підозру у скоєному.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

КиївщинавбивствоБіла Церквакримінальні новини
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Масований російський удар по енергетиці: вісім областей під атакою
Війна 06.12.2025 11:02:26
Масований російський удар по енергетиці: вісім областей під атакою
Читати
Зеленський затвердив рішення про те, що бойові бригади отримуватимуть гарантоване щомісячне поповнення
Полiтика 06.12.2025 11:01:43
Зеленський затвердив рішення про те, що бойові бригади отримуватимуть гарантоване щомісячне поповнення
Читати
Військова омбудсменка критикує поліцію за бездіяльність під час мобілізації
Війна 06.12.2025 10:22:51
Військова омбудсменка критикує поліцію за бездіяльність під час мобілізації
Читати

Популярнi статтi