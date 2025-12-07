На Київщині літня жінка спалила сина живцем через зловживання ним алкоголем

На Київщині засудили жінку до 14 років ув’язнення, яка спалила свого сина живцем. Про це повідомляє поліція Київської області.

У поліції розповіли, що у Білій Церкві 60-річна жанка вирішила помститися власному сину за схильність до алкогольних напоїв та хотіла позбавила його життя.

Про подію, яка трапилась 12 червня 2024 року до поліції повідомили медики. З лікарні заявили, що в одній з квартир сталась пожежа, внаслідок якої 37-річний чоловік отримав опіки всього тіла.

Правоохоронці зʼясували, що матір прийшла до кімнати, де відпочивав її син та через помсту облила його легкозаймистою сумішшю і кинула підпалений сірник. Одяг чоловіка почав горіти, він прокинувся від болю та впав на підлогу. На крики допомоги прийшла сусідка та допомогла загасити постраждалого. Згодом медики діагностували у нього 86% опіків всього тіла різного ступеня. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Затриману на місці літню жінку доправили до ізолятора тимчасового тримання, де їй було повідомлено про підозру у скоєному.