Повідомили дату та місце прощання з лідером гурту ADAM

Прощання з українським співаком, лідером гурту ADAM Михайлом Клименком відбудеться у вівторок, 9 грудня. Захід пройде у Національній філармонії України, після чого відбудеться церемонія прощання на кладовищі у селі Луб’янка Бучанського району Київської області. Громадян, які планують прийти, просять приносити лише живі квіти.

«Прощання з Михайлом відбудеться у вівторок, 9 грудня, о 10:00 в Національній філармонії України. Служба в церкві та прощання на кладовищі відбудеться о 13:00 в селі Луб’янка», – йдеться у повідомленні гурту в офіційному Instagram-акаунті.

Нагадаємо, Михайло Клименко, засновник і фронтмен гурту ADAM, помер 7 грудня від туберкульозного менінгіту. Останні місяці музикант перебував у лікарні, пройшов інтенсивну терапію та декілька тижнів провів у комі.

Як повідомляло раніше ForUa, лідер гурту ADAM помер після тривалої хвороби.