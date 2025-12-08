Україна опинилася у пастці хаотичних рішень американського президента, – Politico

Президент США Дональд Трамп фактично розпустив Раду національної безпеки і ухвалює ключові рішення щодо зовнішньої політики без консультацій із профільними фахівцями. Трамп довіряє вирішення важливих питань, зокрема війни в Україні, лише кільком наближеним людям, серед яких Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс та міністр оборони Піт Хегсет. Більшість із них не мають досвіду у державних структурах і не є експертами з міжнародної політики, повідомляє Politico, посилаючись на поінформовані джерела.

Ця група ухвалює рішення швидко, на ситуативній основі, без чіткої ієрархії. Як зазначають колишні чиновники, хаотичність дій таких радників загрожує узгодженості переговорів із Росією, Україною та європейськими країнами. "Набагато краще, коли одна людина знає, що говориться всім, визначає, що говорити всім і керує компромісами. Коли на кухні занадто багато кухарів, неможливо гарантувати узгодженість", – зазначив Річард Хаасс, колишній радник державного секретаря США.

Цього року команда Трампа скоротила бюрократичний апарат і деякі комітети Ради нацбезпеки, що призвело до ухвалення рішень без консультацій із професійними експертами, зазначає видання. Колишні посадовці зазначають, що подібний підхід створює хаос у спробах Трампа покласти край війні в Україні. Іво Даалдер, екс-посол США в НАТО за часів президента Барака Обами, зазначив, що за таких обставиин "нікого не повинен дивувати хаос", який спостерігається у спробах Трампа покласти край війні в Україні. "Це те, що відбувається, коли немає реального процесу розробки політики, надання рекомендацій, взаємодії з іноземними урядами та визначення чіткого напрямку", - сказав він.

Як повідомляло раніше ForUa, європейські лідери виступили проти виведення українських військ з Донбасу.