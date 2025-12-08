Уряд Мерца катастрофічно втрачає підтримку німців

Рейтинг уряду Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом продовжує знижуватися, свідчать результати останнього опитування громадської думки. Більшість респондентів – 70% – висловили незадоволення роботою уряду, тоді як лише 21% оцінили діяльність кабінету позитивно.

Дослідження також показало, що 68% опитаних негативно ставляться до діяльності канцлера Мерца, у той час як 23% підтримують його політику, повідомляє Reuters. Серед прихильників основних партій Німеччини незадоволення урядом виявили:

- 49% виборців ХДС/ХСС

- 52% симпатиків СДПН

Що стосується підтримки політичних сил, партія "Альтернатива для Німеччини" має 26% підтримки виборців, блок ХДС/ХСС – 25%, СДПН – 15%, Ліва партія – 11%, а Зелені – 10%.

Експерти зазначають, що зростаюче незадоволення урядом та зменшення підтримки традиційних партій створюють умови для політичної нестабільності та надають новим силам, таким як "Альтернатива для Німеччини", додаткові можливості для впливу на майбутні вибори.

Нинішня ситуація в Німеччині відображає глибокий політичний дискомфорт серед населення та може призвести до змін у політичному ландшафті країни.

