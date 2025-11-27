﻿
Свiт

Німеччина оголосила про зимову допомогу Україні у розмірі 170 мільйонів євро та посилення військової підтримки

Німеччина оголосила про додаткову зимову допомогу Україні у розмірі 170 мільйонів євро, а також про посилення військової підтримки. Про це повідомив канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час промови в Бундестазі у середу, коли обговорювався федеральний бюджет на 2026 рік.

Мерц підкреслив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну "на дуже високому рівні".

"З огляду на нещодавні події ми збільшили цю суму ще на 3 мільярди євро, довівши загальну суму до 11,5 мільярда євро. І ми негайно надаємо додаткові 170 мільйонів євро на інфраструктуру, щоб пом'якшити вплив російського тероризму на зимові постачання України... путін має усвідомити, що він не має жодного шансу виграти цю війну за рахунок європейців і європейського мирного порядку", – зазначив канцлер.

Нова допомога спрямована на забезпечення стабільних постачань енергоресурсів і підтримку інфраструктури країни під час зимового періоду, що наближається. Загальна сума допомоги Німеччини Україні досягла 11,5 мільярда євро.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Німеччинафінансова допомогаМерцвійськова підтримка
