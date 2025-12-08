﻿
Трамп поставив під сумнів готовність Києва до миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований відсутністю реакції президента України Володимира Зеленського на запропонований проєкт мирної угоди.

За словами Трампа, ініціатива отримала позитивну оцінку з боку Росії та української переговорної команди, однак сам Зеленський, як стверджує політик, ще не ознайомився з документом, повідомляє АР.

«Ми розмовляли з президентом Путіним і спілкувалися з українськими лідерами, включно з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я дещо розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було станом на кілька годин тому. Його команда це підтримує, але він — ні. Росія, на мою думку, згодна з цією пропозицією», — заявив Трамп.

Він також додав, що не впевнений у готовності Зеленського підтримати цей план, попри підтримку з боку української переговорної групи.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський відвідає Лондон, де, ймовірно, планує проконсультуватися з європейськими лідерами перед тим, як надати відповідь щодо запропонованого проєкту мирної угоди.

Як повідомляло раніше ForUa, посол США в НАТО заявив, що мир між Україною та Росією «ближче, ніж будь-коли».

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

ТрампЗеленськиймирна угодавійна в Українімирний план США
