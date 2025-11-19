﻿
Співмешканка використала понад мільйон гривень військовослужбовця, який був на фронті, на подорожі та розваги

На Фастівщині 57-річну жінку підозрюють у цинічній крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану.

Скориставшись довірою військовослужбовця, який вирушив на фронт і залишив їй свою банківську картку для накопичення на спільний будинок та автомобіль, співмешканка зняла з його рахунку понад мільйон гривень. Замість відкладати гроші, вона витратила їх на розкішний відпочинок у Європі, особисті потреби та дозвілля з іншими чоловіками. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що військовослужбовець, вирушаючи на фронт та перебуваючи у зоні бойових дій, передав співмешканці свою банківську картку. Чоловік довіряв їй та просив знімати кошти, обмінювати їх на валюту й відкладати на майбутні спільні придбання – автомобіль та будинок.

«Однак, замість цього, підозрювана розпорядилася грошима на власний розсуд. З березня 2022 до серпня 2023 року вона зняла з рахунку військового понад 1 млн грн та витратила їх на відпочинок у Європі, особисті потреби та проведення часу з іншими чоловіками. Чоловік повідомив про це правоохоронцям», – повідомила обласна прокуратура.

Переписка жінки з ошуканим військовим
фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

Зазначається, що потерпілому завдано значної матеріальної шкоди, яка досі не відшкодована. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для жінки.

Фастівська окружна прокуратура повідомила про підозру 57-річній жінці у вчиненні крадіжки в особливо великому розмірі, скоєної в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 185 КК України). Досудове розслідування триває.

 Автор: Богдан Моримух

