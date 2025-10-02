﻿
Технології

Apple, Google і Meta постануть перед судом через азартні застосунки

Apple, Google і Meta постануть перед судом через азартні застосунки

Федеральний суддя США Едвард Давіла у Сан-Хосе, Каліфорнія, відхилив прохання Apple, Google та Meta Platforms про закриття колективних позовів, які стосуються їхньої участі у просуванні казино-подібних мобільних за стосунків, передає Reuters.

Компанії заявили, що їх має захищати стаття 230 федерального Закону про етичність у сфері комунікацій, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за сторонній контент. Суддя відхилив частину претензій щодо окремих штатів, утім, більшість вимог, поданих за законами про захист прав споживачів (за винятком Каліфорнії), залишилися в силі.

Позивачі стверджують, що через App Store, Google Play та Facebook корпорації сприяли створенню “справжнього Лас-Вегасу у смартфоні”, організувавши незаконну схему азартних ігор. За їхніми словами, така діяльність викликала у користувачів депресію, суїцидальні думки та інші негативні наслідки, тоді як Apple, Google і Meta отримували комісію у 30% від транзакцій. Загальна сума прибутків від цього, за оцінками, перевищила $2 млрд.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАсудAppleGoogleMeta
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Народний депутат Сергій Нагорняк організував патріотичний захід з нагоди Дня захисників та захисниць
Суспiльство 02.10.2025 18:30:28
Народний депутат Сергій Нагорняк організував патріотичний захід з нагоди Дня захисників та захисниць
Читати
У Харкові проректор фіктивно зараховував ухилянтів до університету
Суспiльство 02.10.2025 18:23:38
У Харкові проректор фіктивно зараховував ухилянтів до університету
Читати
Мерц через три тижні чекає на рішення щодо використання російських активів на користь України
Полiтика 02.10.2025 18:12:00
Мерц через три тижні чекає на рішення щодо використання російських активів на користь України
Читати

Популярнi статтi