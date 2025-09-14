﻿
Культура

Українська кіноакадемія оголосила лауреатів премії "Золота дзиґа"

Українська кіноакадемія оголосила переможців премії Золота дзиґа. Костянтин Темляк отримав нагороду як найкращий актор за роль у фільмі БожеВільні, попри підозру в домашньому насильстві.

Лауреати премії Золота дзиґа

В Українській кіноакадемії звернули увагу на те, що Костянтина Темляка звинувачують у домашньому насильстві у рамках кримінального провадження.

Там зазначають, що засуджують такі дії та наголошують на недопустимості будь-яких проявів насильства.

– Нагорода сьогодні – це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи, – йдеться у повідомленні.

За найкращу жіночу роль у фільмі "Ти мене любиш?" премію Золота дзиґа отримала Карина Хімчук.

Будинок Слово. Нескінченний роман став найкращим фільмом і одночасно отримав нагороди за найкращу режисерську роботу, сценарій, музику та роботу художника-постановника.

"Порцелянова війна" здобула нагороду як найкращий документальний фільм.

За найкращий монтаж премію отримали Марина Майковська та Віктор Онисько за фільм "Фрагменти льоду". Ониську присуджено нагороду посмертно, оскільки він загинув у грудні 2022 року на фронті, захищаючи Україну від російської агресії.

Список переможців IX Національної кінопремії "Золота дзиґа"

  • премія за внесок у розвиток українського кінематографа: Андрій Різоль;
  • найкраща чоловіча роль другого плану: Василь Кухарський — Редакція (посмертно);
  • найкраща жіноча роль другого плану: Ніна Набока — Будинок Слово. Нескінчений роман;
  • найкраща робота художника-постановника: Шевкет Сейдаметов — Будинок Слово. Нескінчений роман;
  • найкраща музика: Алла Загайкевич — Будинок Слово. Нескінчений роман;
  • найкраща пісня: That ain’t me — БожеВільні (музика і слова — Хосейн Мірзаголі);
  • найкращий грим: Сергій Маурін — БожеВільні;
  • найкращий дизайн костюмів: Тетяна Кремень — Ти мене любиш?;
  • найкращий звук: Михайло Закутський — Стрічка часу;
  • найкращий монтаж: Марина Майковська та Віктор Онисько (посмертно) — Фрагменти льоду;
  • найкращий сценарій: Тарас Томенко та Любов Якимчук — Будинок Слово. Нескінчений роман;
  • найкраща операторська робота: Олександр Рощин — Стрічка часу;
  • найкраща жіноча роль: Карина Химчук — Ти мене любиш?;
  • найкраща чоловіча роль: Костянтин Темляк — БожеВільні;
  • найкращий короткометражний ігровий фільм (імені Ю. А. Мінзянова): Чорничне літо — реж. Марія Кондакова, продюсерки Ольга Брегман та Наталія Лібет;
  • найкращий короткометражний документальний фільм: Там, де закінчується Росія — реж. Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок;
  • найкращий серіал: Homo amans — реж. Саша Лідаговський, продюсерки Еліна Високовська та Анісія Лідаговська;
  • найкращий документальний фільм: Порцелянова війна — реж. Слава Леонтьєв;
  • відкриття року: Марія Стоянова;
  • найкраща режисерська робота (імені Ю. Г. Іллєнка): Тарас Томенко (Будинок Слово. Нескінчений роман);
  • найкращий фільм: Будинок Слово. Нескінчений роман.

Золота дзиґа – українська кінопремія, яка відзначає видатні досягнення у розвитку національного кінематографа.

Фото: Українська кіноакадемія

 Автор: Сергій Ваха

