Юлія Тимошенко: Ми не пропустимо закон, що дозволяє забирати у людей єдине житло за борги

Фракція «Батьківщина» заявила, що блокуватиме законопроєкт №14005, ухвалений у першому читанні. Документ, за словами Юлії Тимошенко, відкриває можливість вилучення в українців навіть єдиного житла.

«Батьківщина» всіляко блокуватиме законопроєкт №14005… – не можна дозволити, щоб за борги у людей забирали навіть єдине житло», – наголосила вона під час виступу у Верховній Раді.

Тимошенко підкреслила, що законопроєкт уперше дозволяє без суду й слідства вносити людей чи підприємства до реєстру боржників навіть за 1 гривню заборгованості, після чого автоматично блокуватимуться всі рахунки та майно.

«Такого нахабства щодо простої людини просто уявити неможливо», – обурилась лідерка фракції.

Вона також зазначила, що документ передбачає можливість позбавляти людей єдиного житла, що створює ризики для 8 мільйонів українців, які мають борги, а також для внутрішньо переміщених осіб, яким досі нараховують платежі за майно на окупованих територіях.

Щоб не допустити ухвалення закону, фракція готує велику кількість правок та планує об’єднати депутатів, які виступають проти ініціативи.

«А в разі його ухвалення, ми звернемося з петицією до президента від народу з проханням накласти вето на цей закон», – заявила Юлія Тимошенко.