Україна у Брюсселі обговорила гарантії безпеки та дипломатичну стратегію з європейськими партнерами

Секретар РНБО України Рустем Умєров провів у Брюсселі багатогодинну зустріч із радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії та Великої Британії. Участь також брали представники Євросоюзу та НАТО.

За словами Умєрова, він детально поінформував колег про перебіг переговорів у Женеві та Флориді, а також про подальшу дипломатичну динаміку.

"Важливо, щоб Європа залишалась активним учасником цього процесу — і в питаннях наближення миру, і у формуванні майбутньої архітектури безпеки", — зазначив секретар РНБО.

Окрему увагу під час зустрічі приділили гарантіям безпеки. Умєров підкреслив, що Україна та її партнери мають напрацювати таку рамку гарантій, яка буде реальною та дієвою як для довгострокової безпеки України, так і всієї Європи.

За його словами, учасники домовилися продовжувати тісні консультації та синхронізацію позицій, щоб досягти справедливого та стійкого миру в інтересах України.

Єврокомісія представила дві ключові пропозиції, спрямовані на залучення фінансових ресурсів для підтримки України у 2026-2027 роках. Мета ініціативи — покрити фінансові потреби Києва, підтримати державний бюджет, зміцнити оборонну промисловість та сприяти інтеграції України в європейську оборонно-промислову базу.