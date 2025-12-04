Путін прагне встановити у Києві проросійський режим, - розвідка НАТО

Кремль досі намагається встановити проросійський режим у Києві та послабити військовий потенціал України, щоб контролювати країну навіть після війни. Про це заявив високопосадовець НАТО на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Альянсу.

"Росія все ще прагне побачити зміну уряду в Україні в найближчому майбутньому, попри те, що українці навряд чи коли-небудь оберуть проросійський уряд", - сказав він.

За його оцінкою, Кремль хоче використовувати своїх маріонеток: "Разом з її [РФ] розмитими культурними вимогами щодо внутрішніх дій України, це означає, що Росія намагатиметься відновити своїх проксі [маріонеток] та втручатися у внутрішньополітичні процеси після досягнення [мирної] угоди".

Посадовець також додав, що Росія прагнутиме максимально послабити військовий потенціал України, щоб "прокласти шлях для подальшої агресії".

Стосовно перемовин про мир, топпосадовець Альянсу назвав ситуацію "дуже динамічною". Він зазначив, що в НАТО зараз зосереджуються на підтримці України "єдиним способом, який забезпечить тривале мирне врегулювання, а саме – переконавши російського диктатора Володимира Путіна, що він не може перемогти на полі бою".

Зустріч Зеленського з американцями скасували

Водночас відомо, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, а зустріч із Дональдом Трампом не відбудеться. Під час переговорів спецпредставник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським. Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером скасували.

Глава МЗС Сибіга заявив, що Україна контактувала зі США після переговорів Москва – Вашингтон у Кремлі. За його словами, після перемовин у Москві відбувся контакт керівника української делегації Рустема Умєрова зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

"Оскільки це телефонний контакт, з міркувань безпеки важко уявити, щоби обговорювались деталі цієї зустрічі. Це процес чутливий", - зазначив Сибіга. Водночас представники американської делегації повідомили, що, за їхньою оцінкою, розмови в Москві "мали позитивне значення" для мирного процесу.