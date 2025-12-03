﻿
Столиця

У Києві вперше "урочисто" евакуювали мотоцикл: тепер і двоколісні платять за порушення

У Києві вперше "урочисто" евакуювали мотоцикл: тепер і двоколісні платять за порушення

У Києві вперше застосували тимчасове затримання транспортного засобу категорії «мотоцикл». Двоколісний транспорт евакуювали за порушення пункту 15.9 (e) Правил дорожнього руху — зупинку ближче ніж 30 метрів від зупинки громадського транспорту, повідомляє Департамент територіального контролю міста.

Інцидент стався неподалік Центрального вокзалу, де мотоцикл заважав руху автобусів і тролейбусів та створював небезпеку для пасажирів. Інспекція з паркування вперше застосувала до такого виду транспорту процедуру тимчасового затримання згідно зі статтею 265-4 КУпАП.

У Департаменті нагадують, що ця норма стосується всіх механічних транспортних засобів, включно з мотоциклами та мопедами. Директор департаменту Михайло Буділов закликав водіїв дотримуватися правил і не створювати перешкод для громадського транспорту.

Тим часом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ще навесні висловлював невдоволення хаотичним паркуванням у столиці та доручав КМДА врегулювати цю проблему. Перший випадок із евакуацією мотоцикла може стати символом того, що порушенням більше не прощають навіть двоколісним.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КиївевакуаціяКМДАпаркування
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Європа остаточно відмовляється від російського газу
Економіка 03.12.2025 13:52:47
Європа остаточно відмовляється від російського газу
Читати
Ігрові автомати ТопМатч: які провайдери стоять за іграми
Технології 03.12.2025 13:45:46
Ігрові автомати ТопМатч: які провайдери стоять за іграми
Читати
Оголошено учасників шортліста Нацвідбору на «Євробачення» 2026
Культура 03.12.2025 13:29:42
Оголошено учасників шортліста Нацвідбору на «Євробачення» 2026
Читати

Популярнi статтi