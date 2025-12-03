Рашист на прізвисько «доктор зло» катував українських полонених

СБУ та Нацполіція зібрали доказову базу на ще одного рашиста, який причетний до масових катувань українських військовополонених.

Йдеться про Іллю Сорокіна – фельдшера медчастини виправної колонії № 10 управління виконання покарань по республіці Мордовія рф, повідомляє СБУ.



Фігурант вчиняв тортури до поранених українських воїнів, яких тримали в місцевій тюрмі. За жорстокі катування над ув’язненими Сорокін отримав від них прізвисько «доктор зло».



Під виглядом проведення «медогляду», рашист застосовував до полонених електрошокер, що призводило до їхньої непритомності або тимчасового паралічу різних частин тіла.



Російський фельдшер навмисно залишав поранених воїнів, яких тримали у застінках, без знеболювальних та перев’язок.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сорокіну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, жорстоке поводження з військовополоненими).



Оскільки зловмисник перебуває на території рф, тривають комплексні заходи, щоб знайти його та покарати.

