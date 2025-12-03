Після переговорів у Кремлі: зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером у Брюсселі скасували

Зустріч президента України Володимира Зеленського зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом і зятем американського президента Джаредом Кушнером у Брюсселі могли скасувати. Про це написав у соцмережі Х журналіст Kyiv Post Алекс Рауфоглу.

Зеленський мав зустрітися з представниками США після їхніх переговорів щодо мирного плану з диктатором Володимиром Путіним у Москві.

"За інформацією джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому", — написав Рауфоглу.

За його словами, Кремль стверджує, що Віткофф і Кушнер "пообіцяли" після переговорів із Путіним вирушити безпосередньо до Вашингтона.

Раніше, 2 грудня, журналіст Рауфоглу з посиланням на два джерела повідомляв, що президент Зеленський має зустрітися в Брюсселі увечері 3 грудня зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером після їхнього візиту до Москви.