﻿
Полiтика

Переговори в Кремлі: Москва та Вашингтон не досягли компромісу щодо плану для України

Переговори в Кремлі: Москва та Вашингтон не досягли компромісу щодо плану для України

Під час переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним та делегацією США не було досягнуто жодного компромісу щодо плану для України. Про це повідомив журналістам у Москві помічник Кремля Юрій Ушаков.

Ушаков зазначив, що деякі американські пропозиції виглядають «більш-менш прийнятними, хоча їх потрібно обговорити», тоді як інші пункти «нас не влаштовують». Він підкреслив, що відбулася «корисна дискусія», де «з чимось готові погодитися», а «щось викликало критику».

Путін та делегація США також обговорили територіальні питання, «без яких ми не бачимо вирішення кризи», – сказав Ушаков.

Інші ключові заяви Юрія Ушакова:

  • Компроміси поки не знайдено, і зустріч лідерів Росії та США наразі не планується. При цьому, сторони бачать перспективи подальшого діалогу.

  • Москва отримала ще чотири документи, крім початкового плану Трампа з 28 пунктів щодо врегулювання в Україні.

  • Зустріч дала можливість обговорити шляхи подальшого врегулювання та обговорювався зміст плану США, а не конкретні пропозиції.

  • Сторони обговорили перспективи досягнення довгострокового мирного врегулювання в Україні та заявили про готовність продовжувати спільну роботу.

  • Жодної зустрічі між Путіним і президентом США Дональдом Трампом не було заплановано. За словами Ушакова, можлива зустріч «залежатиме від прогресу, якого нам вдасться досягти».

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнапутінСтів Віткоффмирні перговориЮрій Ушаков
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Перші безкоштовні квитки за програмою УЗ-3000 отримають прифронтові громади
Суспiльство 02.12.2025 19:24:15
Перші безкоштовні квитки за програмою УЗ-3000 отримають прифронтові громади
Читати
Заяви Путіна свідчать, що він не планує припиняти війну, - Сибіга
Полiтика 02.12.2025 19:01:22
Заяви Путіна свідчать, що він не планує припиняти війну, - Сибіга
Читати
Україна очікує визначальних сигналів від США для подальших кроків, - Зеленський
Полiтика 02.12.2025 18:50:54
Україна очікує визначальних сигналів від США для подальших кроків, - Зеленський
Читати

Популярнi статтi