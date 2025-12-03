Переговори в Кремлі: Москва та Вашингтон не досягли компромісу щодо плану для України

Під час переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним та делегацією США не було досягнуто жодного компромісу щодо плану для України. Про це повідомив журналістам у Москві помічник Кремля Юрій Ушаков.

Ушаков зазначив, що деякі американські пропозиції виглядають «більш-менш прийнятними, хоча їх потрібно обговорити», тоді як інші пункти «нас не влаштовують». Він підкреслив, що відбулася «корисна дискусія», де «з чимось готові погодитися», а «щось викликало критику».

Путін та делегація США також обговорили територіальні питання, «без яких ми не бачимо вирішення кризи», – сказав Ушаков.

Інші ключові заяви Юрія Ушакова: