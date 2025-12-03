Переговори в Кремлі: Москва та Вашингтон не досягли компромісу щодо плану для України

Під час переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним та делегацією США не було досягнуто жодного компромісу щодо плану для України. Про це повідомив журналістам у Москві помічник Кремля Юрій Ушаков.
Ушаков зазначив, що деякі американські пропозиції виглядають «більш-менш прийнятними, хоча їх потрібно обговорити», тоді як інші пункти «нас не влаштовують». Він підкреслив, що відбулася «корисна дискусія», де «з чимось готові погодитися», а «щось викликало критику».
Путін та делегація США також обговорили територіальні питання, «без яких ми не бачимо вирішення кризи», – сказав Ушаков.
Інші ключові заяви Юрія Ушакова:
-
Компроміси поки не знайдено, і зустріч лідерів Росії та США наразі не планується. При цьому, сторони бачать перспективи подальшого діалогу.
-
Москва отримала ще чотири документи, крім початкового плану Трампа з 28 пунктів щодо врегулювання в Україні.
-
Зустріч дала можливість обговорити шляхи подальшого врегулювання та обговорювався зміст плану США, а не конкретні пропозиції.
-
Сторони обговорили перспективи досягнення довгострокового мирного врегулювання в Україні та заявили про готовність продовжувати спільну роботу.
-
Жодної зустрічі між Путіним і президентом США Дональдом Трампом не було заплановано. За словами Ушакова, можлива зустріч «залежатиме від прогресу, якого нам вдасться досягти».