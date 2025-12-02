Україна заявила про можливу інсценізацію нападу на танкер Midvolga 2 з боку Росії

Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна не причетна до інциденту за участи російського танкера Midvolga 2 у Чорному морі та припускає, що Росія могла сама інсценувати напад. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

У вівторок зранку Головне управління з морських справ Туреччини повідомило, що танкер Midvolga 2, який перевозив соняшникову олію та прямував із Росії до Грузії, заявив про атаку на відстані близько 80 морських миль від турецького узбережжя. На борту перебували 13 членів екіпажу, інформації про постраждалих немає. У соцмережах з’явилися світлини з імовірними пошкодженнями судна.

За даними турецької сторони, хоча танкер зазнав удару, його двигуни залишилися справними, а маршрут судна продовжено до порту Синоп.

«Україна не має жодного стосунку до цього інциденту. Ми офіційно спростовуємо будь-які звинувачення, висунуті російською пропагандою. До того ж маршрут із Росії до Грузії через виключну економічну зону Туреччини виглядає нелогічним та може свідчити про інсценування», — наголосив Тихий.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що напади на комерційні судна у Чорному морі є неприйнятними та становлять загрозу для регіональної навігації. Він звернув увагу на ескалацію внаслідок війни між Росією та Україною та закликав «усі сторони» утримуватися від дій, які можуть поглибити кризу.

Коментар Ердогана прозвучав після інформації про атаку безпілотника на танкер, що входить до «тіньового флоту» Росії, неподалік узбережжя Туреччини.

За даними низки ЗМІ, 29 листопада морські дрони Служби безпеки України Sea Baby уразили у Чорному морі підсанкційні російські нафтотанкери KAIRO та VIRAT. Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України. Обидва судна зазнали критичних пошкоджень і фактично виведені з ладу.