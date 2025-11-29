Два санкційні танкери РФ підірвалися на шляху до Новоросійська

У Чорному морі сталися вибухи на двох танкерах російського тіньового флоту, які прямують або готувалися прямувати до порту Новоросійськ. Обидва судна вже перебувають під санкціями ЄС, США та Великої Британії. Про інцидент повідомило Генеральне управління морських справ Туреччини.

Постраждали танкери Kairos та Virat. Обидва йшли без вантажу.

Вибух на танкері Kairos стався неподалік турецького узбережжя. Турецькі рятувальники евакуювали всіх 25 членів екіпажу. Судно йшло під прапором Гамбії та раніше транспортувало російську нафту до Індії. Воно перебуває під санкціями Великобританії та Євросоюзу.

Танкер Virat до моменту вибуху був зупинений у західній частині Чорного моря через санкції США та ЄС. З 10 січня 2025 року судно внесено до чорного списку Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). Причина вибуху залишається невідомою.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія має близько 1500 танкерів для експорту нафти попри західні санкції.

Росія створила масштабний тіньовий флот — мережу танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій, запроваджених за повномасштабну агресію проти України. Це дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти до країн, які не приєдналися до енергетичних обмежень, зокрема Китаю та Індії.

За даними ГУР МО України, тіньовий флот РФ налічує понад тисячу суден, з яких 238 активно задіяні в схемах обходу санкцій. Такі танкери часто змінюють прапори, відключають системи ідентифікації та працюють без страхування, що ускладнює їхнє відстеження.

Міжнародні партнери намагаються обмежити діяльність цього флоту. Євросоюз у 15-му пакеті санкцій додав до списків ще кілька десятків суден. Австралія вперше запровадила санкції проти 60 кораблів. Канада включила до санкцій понад 200 суден, що використовуються для нелегального транспортування російської нафти.

Попри зростаючий міжнародний тиск, Росія продовжує використовувати тіньовий флот для підтримки експорту нафти, що залишається ключовим джерелом фінансування її війни проти України.