Елітна нерухомість від брата з Іркутська: розслідування виявило несподівані сімейні зв'язки заступника глави Кіберполіції Криволапова

Заступник глави Департаменту кіберполіції Володимир Криволапов мешкає в елітній квартирі в Києві, яку придбав його брат-росіянин. Ще одне житло поряд купила матір правоохоронця, яка залишилась на тимчасово окупованих росіянами територіях разом з батьком, який у соцмережах підтримує війну РФ проти України. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Заступник глави кіберполіції Володимир Криволапов, який прийшов на посаду у 2023 році, користується квартирою площею 140 квадратних метрів у київському ЖК "Французький квартал", вартість якої оцінюється майже у 23 мільйони гривень. З 2018 року він декларує проживання у цій квартирі.

Офіційно помешкання орендує його колишня дружина, а нині співмешканка, Наталія Криволапова. Власником житла є брат кіберполіцейського Сергій Криволапов, який вказаний у декларації як "іноземний громадянин". Журналісти з'ясували, що чоловік проживає в Іркутській області Росії, має російський паспорт та ідентифікаційний код.

Криволапов повідомив журналістам, що його брат переїхав до Росії ще у 2001 році, але у 2017-му вирішив "інвестувати свої власні грошові кошти у новобудову Києва, з метою допомоги брату та отримання прибутку від перепродажу". Розслідувачі Bihus.Info зазначають, що за 8 років брат так і не продав актив. Поліцейський стверджує, що після початку повномасштабного вторгнення не спілкується з братом, щоб "не наражати брата на небезпеку з боку спецслужб РФ". Незважаючи на це, Наталія Криволапова продовжує орендувати квартиру російського родича.

Ще одну квартиру у тому ж "Французькому кварталі" площею понад 100 кв. м у 2020 році придбала мати правоохоронця. За даними журналістів, вартість такого житла на той час не могла бути меншою за 7 мільйонів гривень, і доходів батьків для цієї купівлі не вистачало.

Незважаючи на придбання нерухомості у Києві, у 2022 році батьки Криволапова залишилися на тимчасово окупованій росіянами території, куди приїхали незадовго до повномасштабного вторгнення. Журналісти зазначають, що батько кіберполіцейського стежить за проросійськими спільнотами у соцмережі "Вконтактє" і "підтримує проведення так званої 'СВО'".

Bihus.Info припускають, що перебування родини українського правоохоронця в Росії та на окупованій нею території може нести суттєві ризики для безпеки тієї сфери, якою в Кіберполіції опікується Криволапов. Журналісти вважають це "дуже вагомим важелем впливу на топкіберполіцейського, який працює в правоохоронному органі, що має доступ, зокрема, до українських державних порталів, реєстрів та баз даних".

Криволапов раніше працював у Департаменті захисту економіки Нацполу, а також у Державному бюро розслідувань.