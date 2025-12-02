Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що у стосунках із Росією не місце для будь-яких компромісів і не може бути "жодних угод". Цю жорстку позицію він озвучив під час урочистостей з нагоди Дня курсанта, присвячених 195-й річниці початку Листопадового повстання.

Відео заходу опублікував у соцмережі Х керівник канцелярії польського президента Збігнев Богуцький.

На думку Кароля Навроцького, історичні події є уроком також для сучасної Польщі та поляків, а історичні уроки мають вагоме значення для сучасної Польщі та її громадян.

"З москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті немає жодних угод. Там є тільки брехня, бажання забрати життя і бажання знищити. Це урок, який ми всі повинні засвоїти, глибоко вірячи в польських підпоручників, офіцерів і генералів", - заявив Навроцький.

Варто зазначити, що Листопадове повстання 1830−1831 років було національно-визвольним повстанням поляків і литовців проти Російської імперії, метою якого було відновлення незалежної польської держави.