Рух опору показав, як працює підпілля на окупованих територіях

Рух опору Сил спеціальних операцій показав ефективну діяльність підпілля на окупованих територіях.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

«Опір триває всюди — в містах та в селах, в полях та в лісах, на узбережжях, вдень та вночі, під палючим сонцем та під час зливи, в заметіль та в буревій. Наближаючи нашу національну перемогу, ми запалюємо вогонь спротиву в українських серцях!» — йдеться у повідомленні командування ССО ЗСУ.

 

Там наголосили, що боротьба триває на всіх ділянках, незалежно від доби та умов. І такі дії підтверджують, що присутність окупантів на українській території не має довгострокової перспективи.

 Автор: Тетяна Мішина

