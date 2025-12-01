Українські війська зачистили Куп'янськ від росіян, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри заяви росіян, українські сили майже завершили зачистку міста Куп’янськ на Харківщині.

Про це він сказав на брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Зеленський визнав, що в Росії є «просування й кілька наступальних дій та операцій, жодна з яких успішною не була».

«Але безумовно точаться складні бої в самому Покровську й на інших напрямках. Наприклад, більше успіху в наших хлопців на Куп’янському напрямку. Хоч Росія каже, що захопила Куп’янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх [росіян] вичистили із цього міста», — стверджує він.

Також президент закликав брати інформацію про ситуацію на фронті не з медіа, а з офіційних доповідей Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, він вважає, що інформацію про просування росіян на тлі переговорів треба сприймати «об’єктивно», адже «російських воїнів багато» й деякі просування в них таки є, але у РФ великі втрати, і фронт, за його словами, — це «жива контактна лінія, яка змінюється в один бік і в інший».