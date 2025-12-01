﻿
Полiтика

Депутат Сейму закликав створити спільну польсько-українську інституцію з інформаційної безпеки для протидії Кремлю

Депутат Сейму закликав створити спільну польсько-українську інституцію з інформаційної безпеки для протидії Кремлю

Розпалювання конфлікту між поляками та українцями є однією з ключових цілей російської дезінформації, заявив голова комісії з міжнародних справ Сейму Польщі Павло Коваль. Під час дискусії «Інтеграція України до ЄС. Роль і місце українсько-польських відносин у цьому процесі» на форумі Via Carpatia 2025 він наголосив, що для Кремля загострення у двосторонніх відносинах є “політичним золотом”.

За його словами, Польща вже перебуває під значним тиском Росії — від шпигунських операцій і диверсій до провокацій на кордоні та спроб оцінити реакцію Варшави на атаки дронів. Коваль зазначив, що частина польських політиків мимоволі поширює російські наративи, не усвідомлюючи масштабів проблеми.

Політик підкреслив необхідність глибшої спільної роботи в сфері інформаційної безпеки та запропонував створити окрему інституцію, яка технологічно відстежуватиме й аналізуватиме російську пропаганду. «Треба забрати в росіян те “політичне золото”, яке вони отримують від нашого розбрату», — сказав він.

Про небезпеку російської дезінформації нагадала також заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. За її словами, Кремль цілеспрямовано працює над тим, щоб підірвати довіру між українцями й поляками та послабити співпрацю між державами.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ПольщаКремльВаршавапропагандасеймПавло Коваль
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна отримає 170 мільйонів
Економіка 01.12.2025 13:33:39
Україна отримає 170 мільйонів
Читати
Російські терористи вдарили ракетою по Дніпру: 4 загиблих
Війна 01.12.2025 13:13:38
Російські терористи вдарили ракетою по Дніпру: 4 загиблих
Читати
Зрадник хотів вбити воїна-розвідника у Запоріжжі
Війна 01.12.2025 12:52:48
Зрадник хотів вбити воїна-розвідника у Запоріжжі
Читати

Популярнi статтi