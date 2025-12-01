Депутат Сейму закликав створити спільну польсько-українську інституцію з інформаційної безпеки для протидії Кремлю

Розпалювання конфлікту між поляками та українцями є однією з ключових цілей російської дезінформації, заявив голова комісії з міжнародних справ Сейму Польщі Павло Коваль. Під час дискусії «Інтеграція України до ЄС. Роль і місце українсько-польських відносин у цьому процесі» на форумі Via Carpatia 2025 він наголосив, що для Кремля загострення у двосторонніх відносинах є “політичним золотом”.

За його словами, Польща вже перебуває під значним тиском Росії — від шпигунських операцій і диверсій до провокацій на кордоні та спроб оцінити реакцію Варшави на атаки дронів. Коваль зазначив, що частина польських політиків мимоволі поширює російські наративи, не усвідомлюючи масштабів проблеми.

Політик підкреслив необхідність глибшої спільної роботи в сфері інформаційної безпеки та запропонував створити окрему інституцію, яка технологічно відстежуватиме й аналізуватиме російську пропаганду. «Треба забрати в росіян те “політичне золото”, яке вони отримують від нашого розбрату», — сказав він.

Про небезпеку російської дезінформації нагадала також заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. За її словами, Кремль цілеспрямовано працює над тим, щоб підірвати довіру між українцями й поляками та послабити співпрацю між державами.