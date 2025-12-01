У справах Майдану засуджено 87 осіб: ОГП назвав ключові цифри та проблеми судових процесів

У справах, пов’язаних із подіями Революції гідности, на сьогодні засуджено 87 осіб, із яких 32 — до позбавлення волі. Половина з них реально відбувають покарання, інші — засуджені заочно. Про це в інтерв’ю Суспільному повідомив керівник Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням справ Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський.

Серед засуджених — двоє високопосадовців, 34 правоохоронці та 45 цивільних осіб. Виправдальних вироків — вісім щодо 12 осіб, частина з них оскаржується.

За словами Донського, Офіс генпрокурора веде 147 справ, де фігурують 318 осіб. Разом із регіональними прокуратурами це близько 180 проваджень. Йдеться переважно про тяжкі й особливо тяжкі злочини, де строки давності ще не минули або підозрювані переховуються.

Водночас близько ста людей уже звільнили від відповідальності через сплив строків давности. Донський наголошує, що більшість цих справ були передані до суду 5–6 років тому, але роками не розглядалися без належних причин.

Однією з наймасштабніших справ залишається розслідування подій 20 лютого 2014 року на Інститутській. Святошинський райсуд уже виніс вирок щодо чотирьох "беркутівців", один був виправданий. Інші обвинувачені, які переховуються, розглядаються за процедурою in absentia.

Провадження щодо керівництва держави та силових органів того часу перебуває у Броварському суді Київської області і стосується подій 18–20 лютого.

Також тривають процеси щодо осіб, які знищували докази — зброю, документи, а також допомагали "Беркуту" втекти.

Загалом 145 фігурантів справ Майдану перебувають у міжнародному розшуку, з них 26 — колишні високопосадовці. Інтерпол у багатьох випадках відмовляється оголошувати розшук, посилаючись на політичний характер подій.

Донський зазначив, що частину затримок спричиняє складність багатотомних справ, але існують і випадки штучного затягування процесів. Він наголосив, що найближчими роками спливатимуть строки давності щодо особливо тяжких злочинів, тому потрібно змінити КПК. Зокрема — обмежити тривалість підготовчого провадження та встановити пріоритетний розгляд справ, де строки добігають кінця.

Слід пам'ятати, що переважна більшість виконавців і організаторів злочинів проти Майдану досі уникають відповідальности. Багато з них роками ховаються від слідства. Росія, як держава-терорист, надає їм прихисток і захист.