﻿
Полiтика

На 12 році після Революції Гідности ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ

На 12 році після Революції Гідности ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру директору ФСБ РФ Алєксандру Бортнікову та міністру внутрішніх справ РФ Владіміру Колокольцеву та їхнім підлеглим у пособництві українським правоохоронцям під час силового придушення протестів у Києві у листопаді 2013 – лютому 2014 року, повідомляє ДБР.

В телеграм-каналі в середу Бюро повідомляє, що керівники ФСБ і МВС РФ "через своїх підлеглих сприяли перевищенню службових повноважень, застосуванню надмірної сили, спецзасобів та зброї, що призвело до вбивств і поранень учасників акцій Революції Гідности в України".

"За їхньою домовленістю з тодішнім керівництвом СБУ та МВС до України прибували групи співробітників фсб та мвс рф, які брали участь у плануванні силових дій, рекомендували залучити додаткові підрозділи "Беркуту" та внутрішніх військ", - зазначають у відомстві.

Згідно з повідомленням, росіяни особисто відвідували центральні райони Києва, зокрема Майдан Незалежности, оцінювали обстановку на місці та надалі здійснювали коригування плану силових дій - Оперативного задуму нейтралізації акцій протестів у спосіб силового розгону мітингувальників.

"За їхніми рекомендаціями в обумовленому місці в Києві був облаштований запасний командний пункт для керування операціями з протидії акціям протестів", - йдеться в повідомленні.

Також в ДБР зазначають, що керівництво силових відомств РФ забезпечувало постачання в Україну російських гранат.

"Так з росії були незаконно поставлені ручні газові гранати "Дрейф-2"; світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручні димові гранати виробництва держави-агресора. У січні — лютому 2014 року ці засоби незаконно застосовували проти мітингувальників", - уточнюють в Бюро.

За інформацією ДБР, план розгону під виглядом антитерористичної операції було реалізовано 18–19 лютого 2014 року, внаслідок чого загинули 13 людей і понад 250 отримали поранення.

Після Революції гідности російські посадовці переховували причетних українських силовиків, надавали їм паспорти та посади в РФ.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Фото: Вікіпедія

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУМВСФСБдбрРеволюція Гідности
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Дрони-перехоплювачі встановили рекорд на Київщині
Головне 10.09.2025 11:35:04
Дрони-перехоплювачі встановили рекорд на Київщині
Читати
Польща сьогодні стала тестом для НАТО: агресію знову «не помітили»
Свiт 10.09.2025 11:14:24
Польща сьогодні стала тестом для НАТО: агресію знову «не помітили»
Читати
Чергова брехня: Польща перетворилася на майданчик для фейків
Головне 10.09.2025 10:56:13
Чергова брехня: Польща перетворилася на майданчик для фейків
Читати

Популярнi статтi