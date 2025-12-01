Тарас Тополя та Alyosha розлучаються. Чому найміцніший шлюб українського шоу-бізнесу не витримав

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя та його дружина, співачка Олена Тополя ( відома як Alyosha), оголосили про розірвання шлюбу після 12 років спільного життя.

Про це подружжя повідомило на своїх сторінках в Instagram, опублікувавши спільну заяву.

«Ми розлучаємося. Це зважене рішення нас обох. З великою взаємною вдячністю за все, що пройшли і створили разом! Цінне, що нікуди не зникне, ніколи, бо було створено в коханні. З відповідальністю і любов'ю до наших діток, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі, сторінки життя», — йдеться у повідомленні.

Вони наголосили, що залишаються партнерами у вихованні дітей і спільно працюватимуть над тим, щоб «вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання, підтримку і любов від нас, обох, як від батьків».

Тарас та Олена Тополя були у шлюбі 12 років. Пара виховує трьох дітей: двох синів і доньку.