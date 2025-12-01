﻿
Трамп пов'язав завершення війни в Україні з "корупційною ситуацією" та заявив про "хороший шанс" на мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлював жодних дедлайнів для Росії чи України щодо укладення мирної угоди, але бачить зв'язок між "корупційною ситуацією" всередині України та завершенням війни. Про це американський лідер повідомив, відповідаючи на запитання журналістів на борту літака Air Force One.

Дональд Трамп зазначив, що в України є проблеми з корупцією, які, за його словами, "не допомагають" завершити війну. Водночас він висловив думку, що наразі існує "хороший шанс" укласти мирну угоду.

"В України є деякі складні проблеми... У них триває корупційна ситуація, яка не є корисною. Але є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду", - сказав Трамп.

Також президент США підтвердив, що у нього немає дедлайну ні для України, ні для РФ для укладання мирної угоди, але висловив сподівання, що війна завершиться швидко.

Крім того, Трамп підтвердив зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним, яка має відбутися цього тижня.

 Автор: Галина Роюк

