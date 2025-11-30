Переговори у Маямі: Кушнер, Рубіо і Віткофф тиснуть на Київ щодо виборів та територіальних поступок

Високопосадовці адміністрації Трампа зустрічаються з українськими переговірниками у Флориді в неділю, 30 листопада, щоб продовжити мирні переговори. Переговори відбуваються на тлі широкого занепокоєння в Києві та серед союзників щодо витоку пропозиції мирного плану США, який, на думку критиків, значною мірою сприяє Росії. Про перші деталі зустрічі пише The Wall Street Journal.

Гольф-дипломатія у Флориді: що на порядку денному

Зустріч відбулася у Shell Bay — гольф-курорті у Флориді, який належить спеціальному посланнику Трампа Стіву Віткоффу. До нього та зятя Трампа Джареда Кушнера приєднався державний секретар Марко Рубіо. Українську делегацію очолив Рустем Умєров, секретар Ради національної безпеки і оборони України.

За словами високопосадовця адміністрації США, переговори стосуватимуться:

терміну проведення виборів в Україні;

можливості обміну територіями між Росією та Україною;

інших невирішених питань між Білим домом та Києвом, поки сторони прагнуть досягти згоди щодо умов запропонованої мирної угоди.

Марко Рубіо заявив журналістам на початку зустрічі, що мета переговорів — «забезпечення припинення війни, яка залишає Україну суверенною та незалежною, а також дає їй можливість для справжнього процвітання».

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа також повідомив, що Віткофф і Кушнер планують пізніше вирушити до Москви, щоб продовжити переговори з Росією.

Зустріч у Флориді відбулася після тижнів дипломатії та переговорів, спровокованих витоком пропозиції мирного плану США в інтернет.