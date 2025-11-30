Кислиця високо оцінив початок мирних переговорів у Флориді

Відмінне лідерство Марко Рубіо, — заступник глави МЗС України Андрій Кислиця, який бере участь у переговорах щодо "мирного плану" у Флориді, відзначив конструктивність з боку американської сторони. Перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, який бере участь у переговорах щодо "мирного плану" у Флориді, відзначив конструктивність з боку американської сторони. Своїми враженнями Кислиця поділився у соцмережі Х.

Кислиця підкреслив, що початок зустрічі "був хорошим".

"Дуже цікаво і, поки що, конструктивно. Тепла атмосфера, сприятлива для потенційного прогресивного результату. Відмінне лідерство Марко Рубіо", – написав Кислиця, характеризуючи роль держсекретаря США.

Він додав, що як і в Женеві, "цінує ставлення Джареда Кушнера та те, як він викладає своє бачення".

У складі американської делегації на зустрічі присутній також спецпредставник президента США Стів Віткофф. Кислиця утримався від оцінки його позиції на переговорах.

У неділю в Маямі почалися переговори між українською та американською делегаціями щодо врегулювання російсько-української війни.

За даними видання Axios, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі в неділю прагнуть затвердити два ключових питання, які залишаються невирішеними – щодо територій та гарантій безпеки.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним у Москві наступного тижня та передасть йому результати недільних домовленостей.