﻿
Головне

Кислиця високо оцінив початок мирних переговорів у Флориді

Кислиця високо оцінив початок мирних переговорів у Флориді

Відмінне лідерство Марко Рубіо, — заступник глави МЗС України Андрій Кислиця, який бере участь у переговорах щодо "мирного плану" у Флориді, відзначив конструктивність з боку американської сторони. Перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, який бере участь у переговорах щодо "мирного плану" у Флориді, відзначив конструктивність з боку американської сторони. Своїми враженнями Кислиця поділився у соцмережі Х.

Кислиця підкреслив, що початок зустрічі "був хорошим".

"Дуже цікаво і, поки що, конструктивно. Тепла атмосфера, сприятлива для потенційного прогресивного результату. Відмінне лідерство Марко Рубіо", – написав Кислиця, характеризуючи роль держсекретаря США.

Він додав, що як і в Женеві, "цінує ставлення Джареда Кушнера та те, як він викладає своє бачення".

У складі американської делегації на зустрічі присутній також спецпредставник президента США Стів Віткофф. Кислиця утримався від оцінки його позиції на переговорах.

У неділю в Маямі почалися переговори між українською та американською делегаціями щодо врегулювання російсько-української війни.

За даними видання Axios, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі в неділю прагнуть затвердити два ключових питання, які залишаються невирішеними – щодо територій та гарантій безпеки.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним у Москві наступного тижня та передасть йому результати недільних домовленостей.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнамирні переговориМарко РубіоАндрій Кислиця
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський був моїм другом до і буде після, - Єрмак про свою відставку
Полiтика 29.11.2025 18:42:22
Зеленський був моїм другом до і буде після, - Єрмак про свою відставку
Читати
США закрили повітряний простір над Венесуелою та збільшили військову активність у регіоні
Свiт 29.11.2025 18:05:27
США закрили повітряний простір над Венесуелою та збільшили військову активність у регіоні
Читати
Київ витримав одну з найжорстокіших атак завдяки майстерності української ППО
Війна 29.11.2025 17:28:09
Київ витримав одну з найжорстокіших атак завдяки майстерності української ППО
Читати

Популярнi статтi