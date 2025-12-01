Зимова підтримка: українці почали отримувати виплати, але тисячу гривень отримали не всі

Українці вже почали отримувати виплати тисячу гривень за програмою «Зимова підтримка». Кошти отримали ті, хто подав заяву через «Дію» у день початку проєкту, а також ті, кому допомога нарахована автоматично. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін у своєму Facebook.

Автоматичне нарахування для пенсіонерів

За словами міністра, понад 1,8 млн пенсіонерам та отримувачам соціальних виплат, які отримують їх через «Укрпошту», вже поступово надходить «Зимова тисяча». Це відбувається автоматично – без будь-яких заяв. Окрім того, самостійно заявку у відділеннях «Укрпошти» подали понад 550 тис. осіб.

Чому тисячу отримали не всі, хто подав заявки

Держава вже перерахувала майже 1,9 млрд грн за заявками, які українці подавали через застосунок «Дія» виключно в перший день програми, 15 листопада.

Це пояснює, чому не всі заявники, які подавали документи пізніше, ще отримали кошти. «Про наступну виплату коштів повідомимо окремо», – наголосив міністр Улютін.

Допомога 6 500 гривень: терміни виплат

Очільник Мінсоцполітики також повідомив про іншу програму підтримки. Надійшло понад 230 тис. заявок на допомогу розміром 6 500 грн для найбільш вразливих категорій населення. Перші виплати за цією програмою розпочнуться від 10 грудня.