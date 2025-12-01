Кадровий військовий може очолити Офіс Президента після відставки Єрмака

Відставка Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента України 28 листопада стала значною подією не лише для системи державного управління, а й для політичних процесів у країні. На тлі цих змін, одним із найбільш обговорюваних варіантів наступника є кадровий військовий, що може стати оптимальним вибором в умовах повномасштабної війни.

Політичні наслідки відставки

Очікується, що відставка Єрмака зменшить особистий вплив керівника Офісу Президента на систему влади. Його управління значною мірою ґрунтувалося на персональних, довірчих стосунках із Президентом Володимиром Зеленським та механізмах "ручного" адміністрування. Новий глава Офісу, ймовірно, не матиме такого рівня особистого зв'язку, що призведе до помітного зменшення його персонального впливу.

Вплив Президента Зеленського на уряд та силові структури переважно збережеться.

Ситуація у Верховній Раді може ускладнитися через посилення кризових процесів у пропрезидентській фракції.

На міжнародних відносинах відставка, скоріше, позначиться позитивно, оскільки Єрмак викликав негативне ставлення у багатьох західних партнерів, зокрема через його манеру поведінки та монопольний вплив.

Парадоксально, але послаблення системи ручного адміністративного управління, яку збудував Єрмак, може відносно стабілізувати політичну ситуацію, знявши надмірну напругу, пов'язану з його фігурою.

Хто стане наступником?

Президент Зеленський наразі не має очевидного фаворита на цю посаду. Серед потенційних кандидатів, окрім досвідчених урядовців, розглядаються нестандартні варіанти.

Найчастіше називають:

Досвідчені урядовці: Юлія Свириденко (Прем'єр-міністр): Її призначення спричинить відставку всього уряду, що є небажаним в умовах війни.

Денис Шмигаль (Міністр оборони, колишній Прем'єр-міністр): Досвідчений і лояльний, але його переведення створить проблему пошуку нового міністра оборони.

Михайло Федоров (Перший віце-прем’єр, голова Мінцифри). Заступники Єрмака: Особи, які вже мають досвід роботи в Офісі Президента. Кадровий військовий: Різні джерела вказують, що це може стати оптимальним, зокрема, іміджевим варіантом, який демонструватиме концентрацію на питаннях оборони та функціях Президента як Верховного Головнокомандувача.

У цьому контексті, згадують Павла Палісу, полковника, заступника голови Офісу Президента, відповідального за військову політику. Він має гарну репутацію у військах і досвід переговорів із США.

В суботу, 29 листопада, Президент Зеленський провів низку зустрічей з потенційними кандидатами, включаючи К. Буданова, Д. Шмигаля, М. Федорова та П. Палісу, що розцінюється як співбесіди на високі державні посади.

Мінімум впливу для Єрмака

Очікується, що фігура нового очільника Офісу Президента має заспокоїти суспільство і показати, що ця людина не буде "новим Єрмаком" — всесильним другим керівником країни. Версія про те, що Єрмак залишиться керувати Офісом неформально, наразі виглядає малоймовірною, враховуючи його реакцію на відставку та втрату визначальної посади.

Політичний вплив Андрія Єрмака, який ґрунтувався виключно на його посаді та тісних стосунках із Президентом, швидше за все, стане мінімальним, особливо на тлі антикорупційного розслідування НАБУ.