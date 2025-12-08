Зеленський назвав п'ятьох потенційних кандидатів на посаду керівника Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський розповів про потенційних кандидатів на посаду керівника Офісу Президента.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі із журналістами.

Зеленський заявив, що розглядає на цю посаду:

міністра оборони Дениса Шмигаля;

першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова;

керівника української розвідки Кирила Буданова;

заступника керівника ОП Павла Палісу;

заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю.

"У мене є варіанти — міністри Шмигаль або Федоров. Але тут є виклик, тому що Верховна Рада повинна їх знімати, перед тим як я буду призначати. І тут не хочеться, що було, як в цій грі Дженга, коли ти одну деталь витягнув і все розсипалось. Офіс Президента важливий, але є інші інституцій", — повідомив Зеленський.