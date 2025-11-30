Окупанти рвуться до Дніпропетровщини: туман допомагає росіянам приховано просуватися

Російські війська посилюють штурмову активність на Покровському напрямку, намагаючись прорвати українську оборону та вийти до Дніпропетровської області. Під ударами перебувають підрозділи 59-ї окремої штурмової бригади, що тримають позиції поблизу адмінкордону Донеччини й Дніпропетровщини. Про ситуацію в етері «Суспільне. Студія» розповів старший офіцер бригади з комунікацій Тарас Мишак.

За його словами, окупанти атакують невеликими піхотними групами без застосування бронетехніки, щодня намагаючись непомітно пройти українські позиції.

«Ми стримуємо їх досі на Донеччині, але росіяни постійно намагаються просочитися, обійти, знайти лазівку, щоб зайти на Дніпропетровщину», — зазначив Мишак.

Ситуацію ускладнює густий туман, який знижує ефективність роботи українських дронів і дозволяє ворогу ближче підбиратися до лінії оборони. Нещодавно російські штурмовики скористалися погодою та прорвалися до Новопавлівки, але українські сили провели зачистку: окупантів ліквідували, двох взяли в полон.

Мишак розповів, що у перших хвилях штурмів зазвичай ідуть слабко підготовлені та недавно мобілізовані росіяни. Частина з них обирає здатися — інколи просто на полі бою перед українським дроном, який потім виводить їх до піхоти для подальшого затримання.

Окупанти також активно застосовують різні типи безпілотників — розвідні, ударні FPV, «Молнії», «Крила» та так звані «дрони-ждуни», що чатують на логістичних маршрутах у тилу.

«Якщо раніше ми мали перевагу в дроновій війні, то зараз росіяни суттєво посилили цей компонент», — підсумував військовий.